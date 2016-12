La Maison Victor-Gadbois inaugure son Centre de jour

En présence du Ministre de la Santé et Services sociaux, Dr Gaétan Barrette, La Maison Victor-Gadbois a inauguré aujourd’hui son Centre de jour qui abrite notamment une Clinique de gestion de symptômes. Ce nouveau service est situé dans La Maison Victor-Gadbois au 1000 rue Chabot à Saint-Mathieu-de-Beloeil.

En rodage depuis janvier 2016, le Centre de jour de La Maison Victor-Gadbois a pour mission d’accompagner les malades atteints de cancer, leur prodiguer des soins spécifiques à leur condition et supporter les proches aidants. À terme, son objectif est d’accueillir et d’offrir des services à 120 patients atteints de cancer chaque semaine ainsi qu’à leurs proches.

Le Centre de jour a reçu l’appui des autorités provinciales, notamment celui du CISSS de la Montérégie – Est. Mme Nathalie Savard, directrice générale adjointe aux soins de La Maison Victor-Gadbois a tenu à souligner la collaboration de nombreuses personnes à la réalisation du Centre de jour. De plus, elle ajoute : « le Centre de jour c’est une communauté, pour la communauté et par la communauté ».

Pour sa part, le Dr Marcel Marsolais, président du conseil d’administration de La Maison, a tenu à souligner le travail inlassable de l’équipe de permanents et de bénévoles, sous la gouverne de son directeur général, M. André Déry, dans la création et la gestion de ce nouveau Centre de jour. « L'aboutissement de notre projet illustre notre volonté d'offrir des services adaptés aux besoins des personnes atteintes de cancer et qui nécessitent des soins, des suivis, de l’écoute. Ce projet comble un besoin bien réel dans notre communauté».

La Maison Victor-Gadbois : Ensemble depuis 1992… Pour que la vie continue

Fondée en 1992, La Maison Victor-Gadbois offre gratuitement, dans une atmosphère empreinte de dignité et de sérénité, des soins palliatifs spécialisés à des malades de 18 ans et plus, atteints de cancer en phase terminale. Les familles y trouvent également auprès de son personnel et de ses bénévoles le réconfort nécessaire leur permettant de traverser ces périodes difficiles. Depuis son ouverture, La Maison Victor-Gadbois a accueilli gratuitement en hébergement 4347 patients atteints de cancer en phase terminale. Les patients, âgés en moyenne de 67 ans, séjournent généralement une vingtaine de jours à La Maison. Son Centre de jour, en période de rodage depuis le mois de janvier de cette année a accueilli plus d’une centaine de personnes. Une équipe de 115 bénévoles qui donne 28 000 heures par année soutient l’équipe soignante depuis près de 25 ans.

Son expertise est reconnue partout en Montérégie, tant pour ses soins exceptionnels ainsi que pour la formation offerte grâce aux outils qu’elle a développés, tels le Mini-guide Palli-Science et son site Internet Palli-Science compte plus de 11 000 membres répartis dans 75 pays sur les cinq continents. Le site de La Maison Victor-Gadbois www.maisonvictor-gadbois.com est fréquenté par plus de 900 000 visiteurs à ce jour.