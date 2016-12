Levée du drapeau blanc - Campagne des 12 jours d'action pour l'élimination des violences envers les femmes

Dans le cadre de la Campagne des 12 jours d'action pour l'élimination des violences envers les femmes, la municipalité de McMasterville a été sollicitée par le Centre de femmes L'Essentielle et l'organisme Entraide pour hommes de la Vallée-du-Richelieu afin de procéder à la levée du drapeau blanc. Ainsi, pour la période du 25 novembre au 6 décembre, le drapeau blanc sera hissé devant l'hôtel de ville en mémoire, entre autres, aux 14 femmes victimes de la tuerie survenue à la Polytechnique le 6 décembre 1989.

Cette campagne précède la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes du 6 décembre instituée par le Parlement du Canada en 1991 : « La municipalité de McMasterville a également hissé le drapeau blanc à la même période en 2015 et le personnel porte le ruban blanc chaque année afin de se rappeler que la violence perpétrée envers les femmes, les hommes ou les enfants, c'est inacceptable. » souligne le maire et préfet de la Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu, M. Gilles Plante.

Notons que la municipalité a également adopté une résolution lors de la séance ordinaire du 7 novembre 2016 afin de proclamer la journée du 6 décembre et accorder son appui moral à la campagne nationale.