Grand succès des séances d’information à McMasterville

De nombreux citoyens et de citoyennes se sont présentés aux séances d’information du projet TOD (Transit Oriented Development ou Projet axé sur le transport) à l’invitation lancée par la municipalité de McMasterville. Tenues les 3 et 7 décembre derniers, ces rencontres visaient à dévoiler le projet de redéveloppement des anciens terrains occupés par la CIL à la population mcmastervilloise pour échanger et recueillir des idées afin de bâtir un quartier moderne et accueillant à proximité de la gare, misant sur les transports actifs et collectifs.

« Nous sommes très heureux de ces séances d’information qui nous ont donné l’occasion de dialoguer directement avec les résidents de McMasterville et de répondre à leurs interrogations. Nos citoyens constituent l’essence même de la municipalité », mentionne le maire Gilles Plante, « et nous avons reçu de très nombreux commentaires positifs de leur part, notamment sur le souci de préserver près de la moitié du territoire en espaces verts et notre volonté de déplacer la route 223 pour transformer le bord de la rivière Richelieu en une promenade accessible à tous les résidents futurs et actuels de McMasterville. »

Au fil des derniers mois, la municipalité a recueilli l’opinion de ses citoyens par l’entremise de rencontres avec les acteurs communautaires et socioéconomiques, puis d’un sondage général à la population. Au cours de ces séances d’information, les citoyens ont pu constater que leur voix a été entendue en prenant connaissance des typologies résidentielles proposées, des aménagements envisagés aux abords de la rivière Richelieu, d’une présence accrue de pistes cyclables et de liens piétons, de quelques accès routiers pour désenclaver le site au-delà de la 116, ainsi que de vues projetées pour un marché public à côté de la gare.

« Ce nouveau quartier va, à terme, changer le visage de notre municipalité, tout en répondant aux besoins grandissants, en permettant l’implantation de nouveaux types d’habitation. Je suis persuadé qu’au fil des années, il deviendra un attrait majeur dans la région. », a conclu le maire Plante.

Les prochaines étapes du projet seront la finalisation du plan, le dépôt du projet de réglementation, la consultation publique et l’adoption par le Conseil au cours des prochains mois.