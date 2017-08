Inauguration du Tunnel Pierre-Wilson

C'est en présence de membres de la famille et amis de M. Pierre Wilson ainsi que plusieurs membres du Conseil municipal et membres du personnel de la municipalité, qu'a eu lieu aujourd'hui le dévoilement officiel du Tunnel Pierre-Wilson localisé à la gare de McMasterville.

« Le Conseil municipal et l'administration municipale souhaitaient depuis fort longtemps réserver un espace particulier à la mémoire de cet homme qui était également un ami sincère, Pierre Wilson. Pierre a supervisé les travaux de la construction de la gare et fréquentait cet endroit quasi quotidiennement. C'était un peu comme son repaire. », mentionne le maire, Gilles Plante.

Plusieurs démarches ont dû être complétées afin d'obtenir les autorisations nécessaires à la nomination du tunnel. Puisque la nomination du tunnel de la gare était significative pour M. Wilson, la municipalité a préféré attendre l'obtention de toutes les autorisations afin que son implication, ses actions et son nom soient reconnus et laissent une trace qui perdurera assurément dans l'histoire passée, présente et future de McMasterville. Pour la municipalité, c'était la reconnaissance idéale et qui allait de soi.

Rappelons que M. Pierre Wilson, décédé le 2 mai 2014, a été conseiller du district #1-de la Rive de 1989 à 2014. M. Wilson aura marqué le monde municipal mcmastervillois par son implication plus particulière aux loisirs, un service pour lequel il se dévouait avec passion. Homme de cœur, son passage parmi nous aura été sous le signe du don de soi, et ce, dans toutes les sphères de sa vie.