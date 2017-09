Inauguration de l'Édifice Richard-Plante

C'est en présence de membres de la famille de M. Richard Plante notamment ses enfants Huguette (absente), Louisette, Réjean, Gilles et Agathe ainsi que plusieurs membres du Conseil municipal et membres du personnel de la municipalité de McMasterville , qu'a eu lieu, le 26 septembre dernier, l'inauguration officielle de l'Édifice Richard-Plante situé au 150 rue Nadeau (garage municipal).

Certains critères généraux sont pris en considération lors du choix de dénomination et lorsqu'il s'agit du nom d'une personne. Ainsi, cette dernière a soit siégé au sein du Conseil ou était un membre du personnel municipal décédé en service ou a œuvré au service de la Municipalité pendant plus de 20 ans.



Dans le cas de M. Richard Plante, le Conseil et l'administration municipale avaient identifiés le garage municipal qui s'avère un endroit tout indiqué puisqu'il y a travaillé de nombreuses années.



C'est le 23 février 1946 que Richard Plante a été embauché par la Municipalité à titre de contremaître. Travailleur acharné, il a occupé ce poste jusqu'à ce que des ennuis de santé l'oblige à faire d'autres choix. Il a également été pompier volontaire durant de nombreuses années. Homme dévoué et loyal, il a été à l'emploi de la municipalité durant plus de 20 ans. C'est donc un honneur amplement mérité.