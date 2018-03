4e édition du Salon des Familles de la Vallée-du-Richelieu

Visité par plus de 2000 personnes l’an dernier, le Salon des Familles de la Vallée-du-Richelieu sera de retour en 2018 pour une quatrième année consécutive à l’école secondaire Ozias-Leduc, située au 525, rue Jolliet à Mont-Saint-Hilaire. Élaboré dans un esprit rassembleur et festif, l’événement sera présenté par les Matinées Mères-Enfants en collaboration avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour seulement 5,00$ par adulte (gratuit pour les enfants). Pour de plus amples détails de l’événement référez-vous : www.salondesfamilles.ca.

16 mars 2018 - Conférence de Bianca Longpré, Mère-Ordinaire

C'est avec grand enthousiasme que nous annonçons la tenue d'une soirée Mère Ordinaire par Bianca Longpré le 16 mars 2018 entre 19h et 23h30, à la salle Le Sodanse à Beloeil. Suivie par plus de 117 000 abonnés sur sa page Facebook, cette maman de quatre enfants et conjointe de François Massicotte, présentera sa conférence à saveur délicieusement humoristique suivie d’une soirée dansante avec DJ et cocktails. Ses soirées affichant complet partout en province, la représentation de Beloeil ne fait pas exception. Les 350 billets mis en vente ont déjà tous été vendus.

18 mars 2018 – Salon des Familles

Le Salon des Familles se donne pour mission de réunir les familles ayant des enfants âgés entre 0 et 12 ans pour leur permettre en une journée conviviale de découvrir toutes les richesses dont regorge la région. Les visiteurs auront accès aux salles d’exposition rassemblant plus d’une cinquantaine d’entreprises et organismes touchant la santé, l’éducation, les loisirs et la vie familiale. Le volet bazar familial, où il sera possible de faire de belles trouvailles d’articles usagés, est aussi de retour. Beaucoup de plaisir et de belles découvertes sont au programme !

Une visite au Salon des Familles; une excellente façon de passer du bon temps en famille au profit d’un organisme communautaire de la région !



À propos des Matinées Mères-Enfants - Les Matinées Mères-enfants offre un lieu de rencontre et de répit entre parents d’enfants d’âge préscolaire de la Vallée-du-Richelieu.



Concrètement, le Salon des Familles c’est :



- Un accès direct à plus de 2000 visiteurs

- Une salle d’exposition qui réunit plus de 60 kiosques d’entreprises et d’organismes touchant, notamment, la santé, l’éducation et les loisirs

- Un bazar familial où il est possible de trouver des articles d’occasion pour bébés et enfants (vêtements, jouets, etc.) auprès de 50 vendeurs

- Des animations et spectacles de qualité : 3 participantes de La Voix Junior (Anissa, Chloé et Madison), une conférence de Bianca Longpré (16 mars-complet), spectacle de musique et d'animation pour enfants

- Des zones de jeux et plus encore …

Vision pour 2018 :

