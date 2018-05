Grande vente annuelle des étudiants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Les étudiantes et étudiants en Gestion et technologies d’entreprise agricole du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu sont fiers de vous inviter à la grande vente annuelle de fleurs, de légumes et de fines herbes, du 10 au 21 mai, de 9 h à 17 h, ou jusqu’à épuisement des stocks.

Tout le processus, de la production à la vente, fait partie intégrante de la formation des étudiantes et des étudiants. Il s’agit d’une activité pédagogique qui permet aux futurs gestionnaires d’entreprises agricoles de mettre en pratique, concrètement, les connaissances acquises tout au long de leur formation.

Une multitude de variétés de fleurs, de tomates, de piments, de concombres, de courges et de

fines herbes vous seront offerts dans différents formats.

La vente se déroulera aux serres du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, au 30, boul. du Séminaire Nord, local F-006.

Argent comptant et paiement InteracMD acceptés.