Le Service de police est fier de souligner la Semaine de la police du 13 au 19 mai prochain sous le thème Avec vous au quotidien. Ces journées sont autant d’occasions pour le Service de police de la municipalité de tenir des événements pour souligner des préoccupations particulières de la communauté qu’il dessert.

Proclamation de la Semaine de la police





Des barrettes soulignant 20 et 30 années de service seront remises à 13 policiers et les promotions de six policiers seront aussi soulignées. De plus, 9 citoyens recevront des certificats d'actes méritoires. Ce sont le maire M. Alain Laplante et M. André Fortier, directeur du Service de police, qui proclameront l'ouverture officielle de la Semaine de la police mardi, le 15 mai 2018, au cours d'une cérémonie qui se déroulera de 10 h 30 à 12 h, au Centre d'arts Trinity du Domaine Trinity

Forts des résultats concluants suite à la tenue de diverses activités et programmes de prévention, voici ceux que le Service de police tiendra fièrement au cours de cette semaine.

Il est à noter que certaines activités se tiennent conjointement avec des organismes locaux. Elles permettent un meilleur contact et favorisent toujours les échanges et le rapprochement avec la population.

Club des petits déjeuners

Les policiers effectueront une visite des clubs des petits déjeuners de notre territoire et pourront échanger avec les enfants durant le déjeuner.

Rencontre des élèves finissants au sujet des partys des bals des finissants

Durant le tout mois de mai, les policiers de la Section prévention et relations communautaires rencontreront près de 1 000 élèves du secondaire afin de les sensibiliser et leur présenter l’activité de prévention Bal de finissants – Fêtez sans perdre la tête.

Rencontre des élèves du primaire au sujet de la sécurité à vélo, la cyber-crimiminalité et l’intimidation



Les policiers de la Section prévention et relations communautaires rencontreront près de 600 élèves de 4e, 5eet 6e année du primaire dans différentes écoles afin de les sensibiliser et de leur présenter les activités de prévention Sécurité à vélo, Vous NET pas seul et Intimidation au primaire.

Tour du silence

Dans le cadre du Tour du silence, mercredi 16 mai, dès 18 h 30, une randonnée à vélo de 10 km sera organisée par les responsables de la Boutique bicyclette Saint-Luc, située au 270, boul. Saint-Luc, en hommage aux cyclistes qui ont perdu la vie. Le Service de police assurera la sécurité des participants tout le long du parcours.

Défi des ambassadeurs