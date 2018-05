Billetterie électronique pour le transport en commun

Dès le 1er juillet 2018, un système de billetterie électronique novateur, doté de cartes à puce, remplace les titres en papier pour payer ses déplacements en autobus sur le réseau urbain et interurbain municipal.



Le système permettra d’accéder à une plateforme web sécurisée pour effectuer l’achat de titres de transport, à partir d’un ordinateur ou d’un mobile. La clientèle n’ayant pas accès à un ordinateur aura toujours la possibilité de se procurer ses titres de transport en personne, au terminus et dans les points de vente. Seule la carte à puce personnalisée (avec photo) permettra d’acheter ses titres en ligne et elle sera émise par le terminus. La carte à puce personnalisée est obligatoire pour l’achat des titres à tarif réduit (étudiants et aînés), ainsi que pour les clients du Taxibus.



À compter du 16 mai 2018, les usagers sont donc invités à s’inscrire pour se procurer leur carte à puce personnalisée et ainsi éviter les possibles files d’attente au terminus. Il y a trois façons de s’inscrire :

En ligne : compléter la demande d’inscription au www.sjsr.ca/carteapuce et joindre votre photo ainsi qu’une pièce d’identité valide (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, certificat / acte de naissance ou passeport) numérisée;

: compléter la demande d’inscription au www.sjsr.ca/carteapuce et joindre votre photo ainsi qu’une pièce d’identité valide (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, certificat / acte de naissance ou passeport) numérisée; Par la poste : envoyer le Formulaire de demande de carte à puce personnalisée* complété, votre photo et une copie de pièce d’identité valide : Terminus, 700, rue Boucher, Saint-Jean-sur-Richelieu QC J3B 7Z8;

: envoyer le Formulaire de demande de carte à puce personnalisée* complété, votre photo et une copie de pièce d’identité valide : Terminus, 700, rue Boucher, Saint-Jean-sur-Richelieu QC J3B 7Z8; En personne : se présenter au terminus avec le Formulaire de demande de carte à puce personnalisée* complété et une pièce d’identité valide et faire prendre votre photo sur place.



*Le formulaire est disponible au terminus (format papier) ou en ligne au www.sjsr.ca/carteapuce.

Notons que du personnel supplémentaire a été prévu au terminus afin de répondre aux besoins de la clientèle, durant les heures de pointe en semaine, ainsi que les samedi et dimanche.

En possession de leur carte personnalisée, les usagers pourront acheter leurs titres de transport sur la boutique en ligne, au terminus ou dans les points de vente à compter du 20 juin 2018. Rappelons que le système de carte à puce ne s’applique pas pour le service de transport adapté.





Carte anonyme (sans photo), disponible à compter du 20 juin

La clientèle pourra obtenir une carte à puce anonyme, sans avoir besoin de se créer un compte en ligne, directement au terminus et dans les points de vente dès le 20 juin 2018. Elle pourra ensuite acheter des titres de transport à tarif régulier seulement, au terminus ou aux points de vente.