Rappel : Séance d'information publique concernant un projet de développement domiciliaire

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tiendra une séance d’information publique concernant un projet de développement domiciliaire, tel que soumis, par les actionnaires du Club de golf de Saint-Jean. Cette séance aura lieu au club de golf, 320, rue Jacques-Cartier sud le jeudi 24 mai à 19h00.

Les dirigeants du Club de golf de Saint-Jean présenteront leur projet de développement domiciliaire qui vise la portion située entre la rivière Richelieu et la rue Jacques-Cartier Sud. Le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu animera et coordonnera cette rencontre. Les représentants de la Ville et les dirigeants du club de golf seront présents pour répondre à l’ensemble des questions relativement à ce projet.

Cette première rencontre se veut donc principalement informative. La population sera conviée à nouveau le mercredi 27 juin au même endroit pour présenter leurs commentaires et appréciations du projet.