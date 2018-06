Les marchands IGA de la Montérégie remettent 18 000 $ aux écoles de la région

« Grâce à l’implication des 11 marchands IGA locaux, des centaines de jeunes montérégiens seront guidés vers leur propre autonomie alimentaire. Ils font plus que donner 18 000 $ en nourriture par an aux 12 écoles, ils nous aident à équiper la prochaine génération pour en faire des consommateurs avertis et des citoyens en meilleure santé », précise le directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs, Jean-François Archambault.

Les écoles bénéficiaires sont situées à Greenfield Park, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville, Salaberry-de-Valleyfield, Beloeil, Saint-Lambert, Saint-Hubert, Brossard, Chambly, Beauharnois et Vaudreuil-Dorion.