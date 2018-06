Nomination de monsieur Éric Brunelle à titre de directeur adjoint aux études

C’est avec plaisir que la direction du Cégep Saint- Jean-sur-Richelieu annonce la nomination de monsieur Éric Brunelle à titre de directeur adjoint aux études au Service de l’organisation scolaire et moyens d’enseignement.

Le comité exécutif a procédé à sa nomination sur recommandation unanime du comité de sélection, le 12 juin 2018. Occupant l’intérim du poste depuis janvier 2018, monsieur Brunelle entre en fonction dès la nomination du comité exécutif.

Monsieur Brunelle a également assumé l’intérim comme directeur adjoint aux études au Service de consultation et du cheminement scolaire à quelques reprises au cours des dernières années. Auparavant, il a été coordonnateur et enseignant au Département de mathématiques.

Dans son dossier de candidature, monsieur Brunelle fait état de ses compétences en mentionnant que son expérience professionnelle lui a permis de développer les qualités requises afin d’assumer les fonctions du poste, soit des habiletés à travailler en équipe, un côté rassembleur, du dynamisme, du leadership et une capacité d’écoute et d’analyse. Finalement, il se dit également, transparent, juste et équitable.

Monsieur Brunelle possède un Baccalauréat en mathématiques pures et appliquées et une maîtrise en Mathématiques appliquées, spécialisation en analyse numérique et modélisation, de l’Université de Montréal.