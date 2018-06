Des hébergements abordables sur le « Chemin du Québec »

Le « Chemin du Québec » désire vous encourager à devenir hébergeur sur le circuit aux valeurs de Compostelle : Libre - Autonome - Abordable.

Voyez les cartes sur la page « Chemin du Québec » sur le site Québec Compostelle; si vous vous situez directement sur le sentier ou à moins de 250 mètres, faites-le nous savoir et vous serez inscrit gratuitement au répertoire du « Chemin du Québec ».

De plus en plus de municipalités le long du 1200 km s'y intéressent et valorisent la venue d'un nouveau tourisme respectueux, calme et écologique. Les randonneurs marchent dans la simplicité et recherchent un endroit propre pour dormir avec accès à un bloc sanitaire. Pas besoin de literie, serviettes ou savon. Ils sont habitués à apporter tout ceci avec eux.

L'important est d'avoir un lieu abordable pour passer la nuit (lit, matelas, dortoir). Plusieurs de ces randonneurs voyagent de deux semaines à deux mois, il est donc important d'avoir des endroits adaptés à leur budget; c'est pourquoi nous favorisons les espaces à 20$ la nuit. Et ces gens apportent un nouveau souffle à plusieurs municipalités en région qui se vident.

CouchSurfing, Airbnb, auberges de jeunesse, résidences collégiales, gîtes, hôtels, motels, etc. Contactez-nous immédiatement pour faire partie gratuitement du répertoire du « Chemin du Québec ».

Bientôt nous encouragerons aussi les dépanneurs, épiceries, restaurants et autres commerces à s'afficher sur le circuit pour le bénéfice des randonneurs et des communautés locales.

Envoyez vos informations à pascal.auger@ quebeccompostelle.com.

Ensemble faisons marcher non seulement le Québec, mais aussi le tourisme international.