Deux étudiants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu remporte un prix à la finale nationale!

Le mercredi 13 juin 2018 a eu lieu le 20e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre au Palais Montcalm de Québec. Pour la première fois de son histoire, le Cégep Saint- Jean-sur-Richelieu était représenté en finale nationale du défi.

Jérémi Côté et Bertrand Espougne, étudiants en première année du programme Gestion et technologies d’entreprise agricole, ont soumis leur projet « Ferme d’élevage de ténébrions meuniers » en mars dernier et ont gravi les échelons jusqu’à la grande finale.

Il s’agit d’un projet porteur d’avenir découlant d’une démarche scientifique claire, de la mobilisation de partenaires stratégiques en réponse à une problématique bien réelle. Ils remportent une bourse de 2000$ qui leur permettra de développer de nouvelles technologies afin d’optimiser leur production.