Comment prévenir la maladie de Lyme?

À l’aube de la saison estivale, la Direction de santé publique tient à rappeler à la population les mesures de prévention de la maladie de Lyme et les gestes à poser lorsque l’on est piqué par une tique.

La maladie de Lyme est causée par une bactérie qui se transmet par la piqûre d’une tique infectée. Les tiques ne sautent pas et ne volent pas. Elles peuvent toutefois s’agripper à vous ou à votre animal de compagnie lors de vos promenades dans les forêts, les boisés et les herbes hautes.

Il est possible de contracter la maladie de Lyme dans toutes les régions du Québec (notamment en raison des oiseaux migrateurs qui peuvent transporter des tiques infectées sur de grandes distances). Toutefois, ce risque est plus élevé lorsque la piqûre est survenue dans une zone où la présence de tiques établies et infectées a été confirmée (on parle alors de zone endémique). C’est le cas pour :