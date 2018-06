La Corporation du Fort St-Jean, un précieux partenaire de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu!

La Corporation du Fort St-Jean a octroyé à la Fondation du Cégep un don dédié de 25 000 $ pour l’achat d’une machine cinq axes en Techniques de génie mécanique.

C’est dans le cadre de la campagne annuelle 2017-2018 que la Corporation fait ce don généreux. Rappelons que l’achat de cet appareil, projet porteur de la campagne, est possible grâce au partenariat de la MRC du Haut-Richelieu, du Conseil Économique & Tourisme Haut-Richelieu, du Cégep, de la Corporation du Fort St-Jean et de Groupe Cambli.

« Nous sommes très fiers de participer à ce projet important et innovateur. Celui-ci nous permet d’offrir une aide aux entreprises afin qu’elles puissent avoir accès à une relève qualifiée, un défi de taille aujourd’hui dans notre région », explique monsieur Steve Hétu, directeur général de la Corporation du Fort St-Jean.

« Nous sommes très enthousiastes! Il s’agit d’un projet important que la Fondation souhaite réaliser depuis plus de deux ans. La machine cinq axes sera en fonction dès l’automne 2018 pour le grand plaisir de tous : étudiants, personnel enseignant et entreprises. L’achat de cet appareil suscite un grand intérêt. Ceci permettra de former une relève en utilisant les nouvelles technologies utilisées dans le domaine du génie mécanique », souligne madame Chantal Denis, présidente de la Fondation.

Précieux partenaire de la Fondation du Cégep depuis plusieurs années, la Corporation du Fort St-Jean soutient activement la cause de l’éducation et la relève. La Fondation remercie chaleureusement ce partenaire pour son engagement et son implication.