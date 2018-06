Nouvelles règles sur le cellulaire: permis ou interdit ?

En gros, pour se servir d’un cellulaire au volant, à partir du 30 juin 2018, c’est : avec l'option mains libres, à l'aide des commandes vocales ou grâce à un appareil fixé à l’auto et à condition que ça concerne la conduite.

Autrement, les amendes seront salées, y compris pour les cyclistes! Voici donc tout ce qu’il faut savoir pour éviter les contraventions liées au cellulaire au volant et ultimement, éviter le pire. Les nouvelles règles sont plus simples, mais plus restrictives. Fini la confusion avec les iPod, la «fonction téléphonique» et autres.

Des règles qui s’appliquent à tous les appareils

Maintenant, que le bidule portatif serve à jouer, à faire des additions, à écrire des messages ou à aller sur Internet, on s’en balance! Il y a un écran? C’est non. Il sert à transmettre des informations? C’est non. Il sert à des fins de divertissement? C’est non au volant... et ça inclut lorsque la voiture est immobilisée au feu rouge ou dans la congestion.

Des exceptions

Il y a des exceptions. Il est toujours permis d’utiliser un cellulaire avec un dispositif mains libres. L’autre exception: il est possible de se servir d'un cellulaire, ou autre gadget à écran, si toutes ces conditions sont respectées:

- il est intégré au véhicule ou fixé à l'aide d'un support;

- il affiche seulement des informations pertinentes à la conduite (carte routière, itinéraire, etc.) ou liées au fonctionnement des équipements normaux du véhicule comme la radio, l'air conditionné;

- il ne nuit pas à la vue ni aux manœuvres.

=> GPS, iPod, commandes vocales, téléphones fixés au tableau de bord, musique, textos, divertissement, écran tactile…

Attention! « Permis » n’est pas synonyme de « bonne idée »

Pitonner sur un cellulaire, l’ordinateur de bord de la voiture ou sur un écran quelconque représente toujours une distraction, et toute distraction fait augmenter le risque d’accident. Quitter la route des yeux seulement deux secondes double le risque d’accident (1). Quand on sait que la programmation du GPS peut prendre jusqu’à 40 secondes (1), on comprend que, même si c’est permis, ce n’est certainement pas une bonne idée! Il faut donc diminuer les distractions au strict minimum. Une bonne façon de s’en sortir est d’appliquer la méthode CAP (Comprendre, Associer, Programmer) avant de partir, de façon à se concentrer sur la route par la suite.

La distraction au volant, un problème de plus en plus grave

Québec a dépoussiéré le Code de la sécurité routière (CSR) et les changements entrent en vigueur graduellement. Pourquoi changer ces règles? Parce que la distraction au volant (lire: l'utilisation d'appareils électroniques) est un problème de plus en plus grave, qui tue de plus en plus de gens sur les routes. C’est même devenue la principale cause de collisions mortelles au Québec. Ça veut dire que de nombreux adeptes de "Messenger" n’ont pas décodé le message et que ça va prendre plus qu’un émoji de face fâchée pour qu’ils comprennent que le texto au volant, c’est juste NON!.

Amendes, points d’inaptitude, suspension du permis de conduire

Les nouvelles règles sur l’utilisation d'un appareil électronique portatif au volant sont assorties de sanctions plus sévères qui pourraient dissuader ceux qui n’ont pas compris le message. Ça peut impliquer: