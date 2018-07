Vous déménagez? N’oubliez pas d’aviser votre assureur rappelle CAA-Québec

L’assurance habitation couvre les biens et la responsabilité civile de l’assuré, de son conjoint et de leurs enfants. Le contrat couvre aussi les jeunes de moins de 18 ans dont l’assuré a la garde, ainsi que les étudiants à temps plein encore à sa charge, même s’ils résident hors de la demeure principale.

Mais attention : un conjoint est considéré comme tel si le couple est marié ou s’il vit ensemble depuis au moins trois ans − un an s’il y a eu naissance ou adoption d’un enfant.

Et dans le cas d’une nouvelle cohabitation?

Vous emménagez bientôt dans la maison de votre nouvelle flamme et n’êtes pas reconnu comme son conjoint selon les termes mentionnés ci-haut, vos biens ne seront pas couverts par l’assurance de votre partenaire. En cas de sinistre, l’assureur indemnisera l’assuré − jusqu’à concurrence du montant établi dans le contrat pour ses biens et ceux de ses enfants − et fera le chèque uniquement à son nom. Il est donc important de faire mettre le contrat d’assurance habitation à vos deux noms et de prendre en compte la valeur totale de l’ensemble de vos biens.

Couverture pendant le déménagement

Vous déménagez par vous-mêmes: La majorité des polices d’assurance habitation tous risques couvrent les biens pendant leur transport vers la future résidence et les protègent dans la nouvelle demeure (située au Canada) autant que dans l’ancienne, et ce, pour une période de 30 jours. Vous pouvez donc déménager vos biens, en tout ou en partie, 30 jours avant la date prévue du déménagement. Seule condition : le contrat d’assurance doit être en vigueur au moment du déménagement. À retenir que plusieurs polices de base n’offrent pas toutes ces protections. Lisez bien les clauses de votre contrat. Un de vos amis se blesse durant le déménagement? Votre contrat d’assurance habitation prévoit fort probablement une couverture en responsabilité civile qui devrait indemniser les personnes dans une telle situation. Mais encore là, mieux vaut vérifier. Une police de base comporte plusieurs exclusions. Par ailleurs, sachez que l’assureur indemnisera vos déménageurs amateurs seulement s’il est prouvé qu’il n’y a pas eu négligence de la part de l’assuré. C’est pourquoi il importe de choisir vos aides avec discernement. Par exemple, une personne au dos fragile qui se fait une entorse lombaire en soulevant un meuble risque de ne pas être indemnisée. En étant prévoyant, vous éviterez bien des ennuis. Vous préférez faire appel à une entreprise spécialisée? Vérifiez alors si elle détient une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle. Demandez une copie du contrat ou, à tout le moins, le nom de la compagnie d’assurances et le numéro de la police afin de vérifier les informations. Car, en cas de pertes ou de dommages à vos biens, c’est la compagnie d’assurances de l’entreprise de déménagement qui vous indemnisera.