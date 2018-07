La CCIVR présente ses nouveaux administrateurs et son bilan 2017-2018

Mercredi dernier, le 27 juin, la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du- Richelieu (CCIVR) a tenu une assemblée générale des membres aux Brasseurs du Moulin à Beloeil.

Dans un premier temps, les membres du C.A. 2017-2018 ont été chaleureusement remerciés de leurs bons services. Puis, pour l’année 2018-2019, cinq postes ont été comblés suite à la fin des mandats de M. Gabriel Borduas, M. François Cormier, Mme Marie-Josée Denis, M. Pierre-Olivier Dion et Mme Mélanie Godin. Quatre nouveaux candidats ont déposé leur candidature : M. Benoît Gariépy, Me Raphaëlle Olivier, M. Jonathan Maillette et M. Marc St-Pierre.

De plus, Pierre-Olivier Dion, qui était éligible à un nouveau mandat, a également déposé sa candidature. Le nombre de sièges vacants étant le même que le nombre de candidatures reçues, les cinq candidats ont été élus d’office. C’est en présence de la mairesse de la Ville de Beloeil, Diane Lavoie, que tous les membres du C.A. ont prêté serment.

C’est à huit clos que le Conseil a procédé à la nomination de son conseil exécutif. Me Marie-Claude Duval a été nominée pour une deuxième année au poste de présidente, M. Jonathan Ledoux a été reconduit comme vice-président, M. Maillette comme trésorier et Me Olivier comme secrétaire.

La présidente et la directrice générale ont profité de l’occasion pour faire le point sur l’année 2017-2018, en commençant par l’implication de la CCIVR dans d’autres organismes, en passant par les différents comités de la Chambre, les formations offertes, jusqu’à la vingtaine d’activités auxquelles les membres ont pu participer cette année. La collaboration des partenaires a été grandement remerciée et l’entreprise Lepelco, grand partenaire annuel de la Chambre, a reçu une plaque de remerciement pour souligner son implication extraordinaire au sein de la CCIVR.

L’assemblée s’est terminée par une présentation des orientations de la prochaine année. « Nous désirons continuer à jouer un rôle de porte-parole de nos membres et de la communauté d’affaires dans divers dossiers. Nous devons prendre parole au nom de nos membres, petits et grands, et continuer à arrimer les enjeux économiques et sociaux de notre collectivité. Nous désirons encore et toujours nous rapprocher un peu plus de nos membres, en leur offrant des services et activités qui leur fourniront des outils et de l’inspiration pour continuer à avancer. » a mentionné la présidente.

La soirée s’est poursuivie sur la magnifique terrasse des Brasseurs du Moulin, où les convives ont pu déguster de savoureuses bouchées afin de bien clôturer l’année 2017-2018.