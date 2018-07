Alloprof sera présent pour les 20 000 élèves du Québec en examen de reprise cet été

Jusqu’au 3 août 2018, l’équipe d’Alloprof est de retour pour soutenir les quelque 20 000 élèves du Québec du secondaire en préparation d’examens de reprise dans une ou plusieurs matières.

Grâce au soutien financier de Telus, tous les services offerts pendant l’année scolaire sont disponibles pendant les cours d’été, et les enseignants répondront aux questions des élèves de 17 h à 20 h du lundi au jeudi.

Depuis maintenant quatre ans, Alloprof donne un coup de main aux élèves qui doivent reprendre leurs examens pendant l’été. En effet, tous les mois de juin, des milliers de jeunes du secondaire terminent leur année scolaire sur une bien mauvaise note : un, deux, voire même trois échecs dans des cours préalables à la poursuite de leur scolarisation. D’autres élèves doivent faire une mise à niveau intensive. Alloprof leur vient en appui, ainsi qu’au système scolaire qui investit pour permettre aux élèves d’éviter la reprise d’une année complète de cours.

« Les retards scolaires sont en cause dans les deux tiers des cas de décrochage scolaire », rappelle Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie chez Alloprof. « C’est primordial d’offrir un soutien à ces jeunes qui sont à un moment critique de leur parcours scolaire. Plusieurs ne suivent pas de cours d’été avant les reprises, et tous doivent en partie sacrifier des vacances en famille ou des activités avec les amis… Ce sont certainement les élèves qui ont le plus besoin d’aide! », lance-t-il.

L’an dernier, l’organisme a noté une augmentation de 43 % des requêtes par rapport à l’été précédent. « C’est une bonne nouvelle que plus d’élèves utilisent nos services pour réviser rapidement toute leur année, car on sait qu’ils augmentent ainsi réellement leur chance de réussir », se réjouit-il. L’organisme sera d’ailleurs ouvert une semaine de plus que l’an dernier pour les soutenir encore davantage.

Nouveautés 2018 et services offerts

Les élèves pourront communiquer avec les enseignants d’Alloprof par téléphone, texto, forums en ligne ainsi qu’avec le service de cyberprofs. Cette plateforme virtuelle permet de parler et de clavarder avec un vrai prof en profitant d’un tableau blanc commun permettant de partager des images et d’illustrer les explications.

Grande nouveauté : les élèves pourront visionner les enregistrements des quatre premières CyberRévisions. Ces récupérations virtuelles, lancées en mai dernier, couvrent les notions-clés de l’examen de français écrit de secondaire 2 ainsi que des examens de mathématiques de 4e secondaire (SN, TS et CST). Cet outil fort apprécié des jeunes s’ajoute aux répertoires de révision en ligne, aux simulateurs d’examens, à la bibliothèque virtuelle, aux exercices ainsi qu’aux vidéos déjà proposés pour bien réviser la matière.

Alloprof dans les écoles cet été

Enfin, pour faire connaître ses outils et services aux élèves en cours d’été et pour motiver les jeunes dans cette période un peu difficile, l’organisme déploiera son « Allosquad » et animera des kiosques dans sept grandes commissions scolaires du Québec. Les animateurs de cette escouade expérientielle lancée cette année feront des visites express à près de 8000 élèves.

À propos d’Alloprof

Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant gratuitement des services d’accompagnement scolaire professionnels et stimulants. Nous sommes soutenus par de nombreux et généreux partenaires, dont le Gouvernement du Québec, Rio Tinto, Fondation Réussite Jeunesse, Fondation Desjardins, ACEI, Banque Nationale, Banque Royale du Canada, Fondation Préfontaine-Hushion, SNC-Lavalin, Télé-Québec, Caisse de dépôt et placement du Québec, Hydro-Québec, Rogers et Telus.