Une Journée de la consigne au profit du Fonds Jeunesse Gely-N-Ice d’Éric Gélinas

« Sur le plan environnemental, la consigne est une avenue des plus payantes comme elle permet de recycler la matière à 100 %. Elle constitue aussi une source de financement pour des projets communautaires de toute sorte. Clairement, en valorisant nos contenants consignés, on peut faire une différence et transformer sa communauté », d’indiquer Pascale Demers, porte-parole de Consignéco.

En collaboration avec des détaillants inspirants, Consignéco coordonne cette année neuf « Journées de la consigne » dans près de 25 succursales issues de sept régions différentes, et ce, au profit de dizaines de causes et organismes locaux. Depuis le lancement de la campagne, nous avons amassé plus de 90 000 contenants pour soutenir la mission de 19 organismes.

Saviez-vous que chaque année, au Québec, près de 542 millions de canettes consignées ne sont pas retournées, ce qui représente une valeur de près de 31 millions $. Dans la seule région de la Montérégie, on estime à près de 100 millions le nombre de canettes consignées dissimulées, soit une somme d’environ 5,7 million $. On y recense d’ailleurs plus de 650 groupes communautaires et fondations qui profiteraient assurément d’un coup de pouce financier pour soutenir leur mission et donner vie à des projets.

Sous le leadership inspirant de Pasquier, redonner n’aura jamais été aussi agréable. Le 14 juillet prochain, les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu sont conviés à rapporter leurs contenants consignés et à soutenir ainsi la mission du Fonds Jeunesse Gely-N-Ice d’Éric Gélinas. À vos marques, prêts? Redonnez!