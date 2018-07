Optez pour le don planifié pour faire une différence après votre départ

Centraide Richelieu-Yamaska innove pour réussir à investir le maximum de fonds dans sa communauté. Comment? En mettant au point, avec l'aide d'experts, une nouvelle formule de don qui peut garantir la continuité de sa mission pour les générations futures: le don planifié.

Qu’est-ce qu’un don planifié? Un don planifié est un don de bienfaisance qui bénéficiera ultérieurement à Centraide R-Y. Chaque type de don comporte des avantages spécifiques.

Legs testamentaires : Un legs testamentaire consiste à inclure Centraide R-Y dans votre testament. Vous pouvez léguer un montant d’argent précis, un actif spécifique, ou un pourcentage de votre succession ou de sa valeur résiduelle.

Dons par assurance-vie : Vous pouvez désigner Centraide R-Y comme propriétaire ou comme bénéficiaire de votre police d’assurance-vie, qu’il s’agisse d’une nouvelle police ou d’une police existante.

Actifs de régime de retraite : Le fait de désigner Centraide R-Y comme bénéficiaire de votre régime de retraite enregistré constitue un autre type de don planifié.

Dons viagers : Il existe une variété de dons qui peuvent être établis par l’entremise d’un conseiller financier. Ce type de dons vous permet de générer un revenu et de réaliser des économies d’impôt tout en constituant un don important pour Centraide R-Y

Pourquoi faire un don planifié à Centraide?

Impact sur la communauté :

Parce que vous voulez faire un don à une cause et avoir l’assurance que vos fonds seront investis judicieusement pour aider votre communauté.

Pérennité de la cause :

Parce que vous ne changez pas votre testament régulièrement, et vous voulez faire un don à une cause que vous savez fiable et efficace pour de nombreuses années à venir.

Donner à votre famille et à Centraide :

Parce que vous inclurez probablement des membres de votre famille dans votre testament, comme le font plusieurs de nos donateurs. Vous pouvez alors préférer donner à Centraide un montant d’argent fixe ou encore, un pourcentage de la valeur résiduelle de votre succession.

Réduction d’impôt :

Comme tous les dons de bienfaisance, votre don planifié aura un impact réel sur vos impôts. Par exemple, sachant que votre dernière déclaration de revenus inclura tous les revenus, REER et FERR (non-transférés à un conjoint), gains en capital et profits issus de la vente d’une résidence secondaire, l’économie d’impôt d’un legs testamentaire peut être substantielle.

Pour joindre Centraide Richelieu-Yamaska, on peut composer le (450) 773-6679 ou sans frais le 1 844 773-6679.