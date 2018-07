5 conseils pour bien choisir son système de ventilation

À quoi sert le système de ventilation?

Dans le but de réduire la facture d’électricité, nous cherchons, les Québécois spécialement, à réduire les coûts de chauffage dans nos habitations. L’hiver est long, c’est pourquoi l’isolation d’une maison est capitale afin d’éviter les pertes de chaleur. Bien qu’elle réduise les couts de chauffage, l’isolation des murs, des planchers, de la toiture et des fenêtres limite aussi la circulation d’air. C’est pour cette raison que les édifices isolés doivent être munis d’un bon système de ventilation : il en va du confort et de la santé de chacun, ainsi que de la condition de votre logement. Une mauvaise évacuation de l’humidité entraîne des problèmes plus graves. Condensation, moisissure, et acariens peuvent endommager votre maison ainsi que votre qualité de vie.

Comment choisir?