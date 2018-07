La campagne d'entraide amasse 72 538$ pour la Croix-Rouge

Le personnel et des personnes retraitées de la fonction publique et du secteur parapublic, ainsi que les professionnels de la santé rémunérés par la Régie de l’assurance maladie du Québec de la région de la Montérégie, ont fait preuve d’une remarquable générosité en remettant un don de 72 538 $ à la Croix-Rouge canadienne, Québec.

Les fonds amassés dans le cadre de la campagne d’Entraide qui vient de se terminer viendront soutenir la mission humanitaire de la Croix-Rouge : tendre la main aux personnes dont la vie bascule soudainement à la suite d’un sinistre, en leur offrant l’essentiel.

Un toit pour s’abriter, des repas chauds pour reprendre des forces, des vêtements pour se protéger, une épaule sur laquelle s’appuyer, autant de gestes simples, mais si réconfortants quand l’inimaginable se produit.

« Malheureusement, les sinistres et les catastrophes sont de plus en plus fréquents. Ces événements nous poussent à unir nos forces afin de procurer un soutien inestimable aux personnes qui en vivent les impacts. Les retombées de cette campagne permettront à la Croix-Rouge d’être présente auprès des sinistrés lors de situation d’urgence, et ce, d’un bout à l’autre du Québec », précise le vice-président Québec, Croix-Rouge canadienne, Pascal Mathieu.