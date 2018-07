Analyse d’un projet conjoint de construction d’un centre sportif régional sur le terrain de l'institution collégiale

La Ville de Sainte-Catherine et le Collège Charles-Lemoyne sont fiers d’annoncer la signature d’un partenariat qui vise à mener à bien les analyses d’un projet conjoint de construction d’un centre sportif sur le terrain du collège dans un délai de 2 ans.

Adopté à l’unanimité par les membres du conseil municipal et du conseil d’administration du collège, le projet à l’étude consiste à la consolidation d’un pôle majeur de plateaux sportifs d’envergure régionale sur le territoire de Sainte-Catherine par la construction d’un nouveau centre de soccer intérieur, d’aires communes jumelées à l’aréna le « Sportium » et à la mise à niveau de cet aréna.





« Aujourd’hui, nous renforçons d’autant plus le partenariat naturel que nous entretenons avec le Collège Charles-Lemoyne depuis plusieurs années et qui a déjà fait ses preuves pour les infrastructures du Sportium et du terrain synthétique », déclare Mme Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine. « Dorénavant, le processus d’analyses préparatoires pour ce projet structurant, entamé il y a plus d’un an, se poursuivra avec un partenaire de choix. Lequel nous permet d’entrevoir une offre de services largement bonifiée qui répondra aux besoins des organismes sportifs locaux et régionaux ainsi que de nos citoyens tout en respectant les capacités financières de chacun ».



« Le Collège est très heureux de travailler avec la Ville pour la réalisation d'un projet parfaitement aligné avec nos orientations sportives et novatrices. Cette installation sportive sera un atout considérable pour nos programmes sportifs, parmi les plus importants au Québec, incluant nos programmes de hockey, de soccer, de football et de multisports qui concilient de façon exemplaire les études et le sport. Pour nous, il s'agit d'un partenariat gagnant - gagnant avec un partenaire de confiance avec qui nous travaillons depuis plusieurs années et nous sommes très enthousiastes de le réaliser au bénéfice de nos élèves », David Bowles, directeur général du Collège Charles-Lemoyne.



D’ores et déjà, diverses consultations auprès d’organismes sportifs locaux et régionaux ont permis d’établir la liste des besoins évolutifs de ces derniers. Associée à une analyse de l’ensemble des plateaux sportifs disponibles localement et régionalement, l’évidence d’un besoin réel de nouvelles infrastructures sportives a rapidement émergée. Par conséquent, ce partenariat, basé sur une complémentarité des usages de la Ville, des organismes et du collège, permettrait une utilisation complète et optimale des plateaux sportifs proposés autant de jour que de soir et de fin de semaine. Qui plus est, il permettra le partage des coûts liés au processus d’analyse, de mise en œuvre et, le cas échéant, de construction d’une telle infrastructure.



La signature du partenariat constitue la première étape de ce projet d’envergure. S’ensuivra la prise en charge de l’analyse des besoins et du site par un comité conjoint ainsi que la finalisation d’un programme fonctionnel technique qui officialisera la viabilité d’un tel projet.