Pesticides : protégez vos cultures, protégez votre santé

Une exploitation agricole, de par sa nature, recèle de multiples risques pour la santé et la sécurité, tant au quotidien qu’au fil des saisons. Parmi eux, l’utilisation de pesticides – employés notamment pour le contrôle des ravageurs dans les cultures, tels les insectes nuisibles, les maladies fongiques et les mauvaises herbes – fait partie de la réalité de nombreuses fermes.

En matière de prévention, l’élimination des risques à la source est toujours à favoriser. Ainsi, avant d’utiliser des pesticides, considérez d’abord des moyens de lutte différents, qui peuvent être mécaniques, thermiques ou biologiques.

Lorsque cela n’est pas possible et que les pesticides sont requis, il faut opter pour les produits les moins nocifs pour la santé, en utilisant par exemple l’outil en ligne SAgE pesticides (www.sagepesticides.qc.ca), qui permet de faire un choix éclairé sur les produits de protection de cultures homologués au Québec. On doit aussi veiller à obtenir et à consulter les étiquettes et les fiches de données de sécurité de chaque produit utilisé.

Il importe de bien se renseigner pour respecter les conditions sécuritaires à toutes les étapes de manutention, allant de l’achat des produits à la gestion des résidus et des contenants usagés en passant par l’application et l’entretien de l’équipement agricole.

Il faut également que les travailleurs soient informés des risques pour leur santé et formés aux méthodes de travail sécuritaires pour éviter d’être exposés aux pesticides, notamment en portant l’équipement de protection individuelle requis.

Référez-vous à la démarche de prévention présentée dans le dépliant Santé et sécurité du travail–Prévention des risques chimiques en phytoprotection : cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Pages/DC-100-2042.