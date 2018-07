Personne n'est à l'abri de la fraude téléphonique

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a reçu au cours des derniers mois, de nombreux signalements de citoyens affirmant avoir reçu un appel téléphonique réclamant une somme d’argent.

Le stratagème est celui-ci : vous recevez un appel, un message vocal s’active au moment où vous décrochez et un homme vous informe que vous devez de l’argent et qu’un mandat sera lancé contre vous, que la police procédera à votre arrestation. Il vous exige une somme d’argent entre 3 000 $ et 5 000 $ à payer en effectuant un virement bancaire ou en achetant des Bitcoins ou bien des cartes iTunes ou de jeux en ligne.

Conseils : Nous vous recommandons de mettre immédiatement fin à l’appel téléphonique. Aucune agence gouvernementale que ce soit le ministère du Revenu, la Police ou tout autre service municipal ou gouvernemental, ne vous réclamera des sommes d’argent par téléphone et encore moins de payer des mandats par virement bancaire en utilisant un message vocal.

Pour plus d’information, consultez le centre antifraude.