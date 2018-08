Lancement d'une première police d'assurance pour les restaurateurs de rues du Québec

En collaboration avec Intact Assurance, Martel & Martel Assurance commerciale et collective a mis sur pied la première police conçue spécifiquement pour les restaurateurs de rues (food trucks) du Québec.

L’entreprise familiale, qui fêtera en septembre prochain son 50e anniversaire, demeure le seul fournisseur exclusif de ce programme unique.

Pendant près d’un an, l’auteure de cette initiative, Anne Martel, coprésidente de ce cabinet proactif, a tenu à rencontrer personnellement des restaurateurs de rues pour bien saisir leurs besoins et les risques qu’ils encouraient, avant même de négocier avec dix assureurs et de s’associer à Intact Assurance. « Rapidement, je me suis aperçue qu’ils étaient mal assurés. On a donc réussi à créer un nouveau produit d’assurance qui tient compte de leurs réalités spécifiques », explique l’experte en gestion de risque et active dans l’assurance depuis 28 ans.

Selon le stratège indépendant, Pierre Bernard Dow-Blanchet, qui a accompagné Anne Martel dans cette recherche de solutions, les « food trucks » n’ont pas d’adresse fixe et ne sont pas considérés comme entreprises par les assureurs, alors qu’ils sont de réels commerces sur roues. Notons qu’un camion de rue implique un investissement d’environ 115 000 dollars.

Un travail de terrain : l’Association des restaurateurs de rues du Québec (ARRQ), qui compte environ 130 membres, a donc mandaté Martel & Martel Assurance commerciale et collective pour corriger cette situation vulnérable. À l’heure actuelle, le cabinet familial est donc le seul à offrir au Québec une nouvelle police à tous les restaurateurs de rues, même à ceux qui ne sont pas membres de l’ARRQ.

« On a su s’adapter pour leur offrir une toute nouvelle ressource et, du même coup, chambarder les règles du jeu », ajoute Anne Martel. Il s’agit donc d’une police qui, automatiquement, offre une couverture de 5 millions de dollars en responsabilité civile, incluant les bris mécaniques et les pertes d’exploitation.

Depuis quelques années, le secteur de la restauration de rues se développe rapidement. Or, les assureurs ne lui allouent en responsabilité civile qu’une couverture de 2 millions de dollars pour une assurance de camion, excluant les bris d’équipement et les pertes de revenus. Cependant, la plupart des festivals exigent 5 millions pour avoir accès à leur site », déplore la coprésidente qui, au sein même de ses assises, a lancé une panoplie de produits novateurs au Québec, en signant d’importants partenariats pour contrer, entre autres maux du siècle, l’absentéisme en entreprise.

L’automne dernier, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a remis à Martel & Martel Assurance commerciale et collective, le Prix Innovation PME santé et sécurité au travail pour son Programme de vie active en entreprise. Le cabinet familial a pour mission de transformer l’assurance en levier de sécurité financière et de bien-être pour les PME, en leur proposant un guichet unique – un one-stop-shop - pour l’achat de produits et de services en assurance et en avantages sociaux.

Notons qu’Anne Martel a réussi le difficile transfert de l’entreprise familiale en trois étapes : en 1996, puis en 2000. Elle s’est associée à son frère, Richard Martel, en 2006 pour assurer sa pérennité. Un autre défi de taille, puisque seulement 23 % des femmes au Québec atteignent l’entrepreneuriat, surtout dans cette sphère d’activité.