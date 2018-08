La chasse aux croque-livres est commencée à la Ville de Richelieu

La Ville de Richelieu invite ses citoyens à une chasse aux croque-livres pour souligner l’installation de six nouvelles boites sur son territoire ! Le défi : prendre une ou plusieurs photos des boites et partager l’image dans les commentaires de la publication Facebook du concours, sur la page de la Ville.

Les citoyens, qui ont jusqu’au 17 août prochain pour participer, courent la chance de gagner un magnifique sac-à-dos, juste à temps pour la rentrée scolaire.

Les croque-livres sont des boites de partage de livres qui s’adressent principalement aux jeunes âgés de 0 à 12 ans. Leur utilisation est simple et gratuite. Il suffit de sélectionner un livre pour en faire la lecture ou d’en déposer un que l’on aimerait offrir. On compte environ 1000 croque-livres répartis dans plusieurs municipalités du Québec. Leur objectif est de développer le goût de la lecture chez nos jeunes.

Dans tous les quartiers

Afin de rejoindre le plus grand nombre de citoyens, la Ville de Richelieu a installé les croque-livres à plusieurs endroits de son territoire. On peut les trouver au Centre communautaire Amédée-Ostiguy, au Centre d’interprétation des énergies renouvelables, au parc de la Gare, au CLSC, au Club Optimiste de Richelieu et au bureau d’information touristique.

Le maire de Richelieu, Jacques Ladouceur, a aussi voulu souligner l’originalité de chacun des croque-livres. « Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Je suis fier des artistes de Richelieu qui les ont réalisés avec l’aide des enfants de l’école et des jeunes de la Maison des jeunes. C’est un superbe projet culturel pour nos familles. » Les artistes derrières les créations sont Huguette Archambault, Fany Tremblay, Béatrice Dion-Desroche et Madeleine Desroches. Soulignons aussi la participation du Ministère de la Culture et des Communications, par l’entremise d’une entente de partenariat.

Bibliothèque de Richelieu

La bibliothèque de Richelieu, c’est plus de 10 200 livres, 115 jeux et casse-tête, 295 livres audio, 22 abonnements de revues ainsi qu’un accès au Réseau BIBLIO Montérégie. La Ville de Richelieu poursuit ses activités afin de créer un milieu dynamique et stimulant pour toute la communauté. Richelieu : une ville pour la famille!