La Fondation de l’athlète d’excellence remet 35 000 $ en bourses à la relève en football

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a remis 35 000 $ en bourses individuelles à 22 footballeurs québécois parmi les plus prometteurs des niveaux secondaire, collégial et universitaire, dans le cadre de son Programme de bourses des Alouettes de Montréal présenté par RDS.

Patrick Boivin, président et chef de la direction des Alouettes de Montréal, accompagné de Marie-Ève Bergeron, chef de service, investissements communautaires pour le Québec, Bell Média, ont procédé à la remise des bourses avec fierté et optimisme.

« Les Alouettes font la promotion de la persévérance scolaire et luttent contre le décrochage partout à travers le Québec et ce, depuis déjà plus de 20 ans, a dit M. Boivin. Grâce à ce partenariat avec la FAEQ dont nous sommes très fiers, de nombreux jeunes joueurs de football sont reconnus autant pour leur excellence académique que leurs performances sportives. Leur succès démontre qu’il est possible de conjuguer réussite académique et sport de haut niveau. »

« C’est toujours avec beaucoup de fierté que la FAEQ s’associe aux Alouettes de Montréal, qui, tout comme nous, favorisent la persévérance scolaire et l’engagement communautaire, a ajouté M. Claude Chagnon, président de la FAEQ. Depuis nombres d’années, plusieurs des meilleurs footballeurs de la relève, de l’école secondaire jusqu’au niveau universitaire, peuvent compter sur le Programme de bourses des Alouettes. »

La cérémonie organisée au Douglas Hall de l’Université McGill avant l’affrontement entre les Alouettes et les Tiger-Cats de Hamilton a permis de remettre six types de bourses : 4 d’excellence académique récompensant les résultats scolaires dignes de mention, 11 de soutien à la réussite académique et sportive soutenant la conciliation des études et du football, 3 de leadership soulignant l’engagement communautaire, 1 de persévérance valorisant l’attitude exemplaire lors de circonstances difficiles, 2 de recrutement collégial à des étudiants-athlètes diplômés du secondaire qui poursuivront leur parcours au cégep et 1 de recrutement universitaire à un étudiant-athlète gradué d’un cégep qui a choisi d’étudier et jouer dans une université québécoise. Tous les récipiendaires ont ensuite pu assister à la rencontre de la formation montréalaise.

Le Programme de bourses des Alouettes de Montréal, dont le présentateur officiel est RDS, est géré par la FAEQ et Football Québec, représentés respectivement par M. Jonathan Collin et M. Bob Mironowicz, en partenariat avec le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), dont le président est M. Gustave Roël.

Tableau des 22 récipiendaires du Programme de bourses des Alouettes de Montréal

qui se partagent 35 000 $