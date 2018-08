Une autre semaine de gratuité pour l'utilisation des transports collectifs

Passages gratuits pour les services d'autobus d'exo des secteurs du Haut Saint-Laurent et du Sud-Ouest du 13 au 17 août.

Passages gratuits pour le service de train de la ligne Candiac et pour le service d'autobus local assurant les liaisons avec le train du 13 au 17 août. Cartes d'accès gratuit au réseau de la STM pour la clientèle des services précédents.

Stationnement incitatif temporaire près du stationnement incitatif Châteauguay (sur le site de l'ancien Zellers, à l'angle des boulevards Saint-Francis et Saint-Jean-Baptiste).

Interdiction pour les camions de trois essieux et plus de circuler sur le pont Honoré-Mercier les jours de semaine en direction de Montréal, de 5 h à 9 h 30 le matin, et en direction de Châteauguay, de 15 h à 19 h.