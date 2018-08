L'Atelier de peinture de Saint-Basile vous propose un éventail de cours et d'ateliers: acrylique, huile, pastel, graphite, aquarelle , faux-vitrail, peinture sur porcelaine, sur tissus, peinture intuitive ou abstraite. De jour, de soir et le weekend. Bouts de chou, enfants, ados et adultes.

Début de la session le 17 septembre.

Inscription jusqu'au 14 septembre.

Pour information: Carole Laliberté 450-653-1085.