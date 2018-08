12 élèves découvrent l’agriculture du haut du ciel

Grâce à un partenariat entre trois syndicats de l’UPA (Haut-Richelieu, Jardins-de-Napierville et Rouville) et l’International des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, 12 élèves de l’école Alexis-Bouthillier ont eu l’occasion de vivre, le 13 août dernier, une journée unique.

Très tôt en matinée, en compagnie d’agriculteurs, ils ont admiré du haut du ciel la beauté du paysage et surtout la diversité des champs agricoles de la Montérégie.

Crédit photo: Courtoisie

Les producteurs agricoles ont pu expliquer aux jeunes les différents types de productions que l’on retrouve dans la région et la nature de leur travail. Pour plusieurs d’entre eux, cet événement leur a permis de faire un premier contact avec le monde agricole. À la suite de l’envolée, les élèves et leurs parents, de même que les pilotes, équipes de poursuite et agriculteurs ont participé à un déjeuner champêtre à la Ferme Denlais, de Mont-Saint-Grégoire. Rappelons que ce printemps, trois classes de l’école Alexis-Bouthillier, de Saint-Jean-sur-Richelieu, ont reçu une productrice de lait qui leur a parlé de ses tâches quotidiennes.

Les syndicats de l’UPA désirent remercier l’International, un partenaire de longue date, qui collabore depuis maintenant 12 ans avec eux afin d’offrir à des jeunes ces envolées spéciales, de même qu’aux commanditaires de la journée : les Producteurs de lait de Montérégie-Est et Montérégie-Ouest.