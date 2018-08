La Caravane Santé des sols de passage à Mont-Saint-Grégoire

Dans le cadre de son projet par bassin versant des ruisseaux Hazen-Bleury et de la Barbotte, la Fédération de l’UPA de la Montérégie, en collaboration avec le MAPAQ Montérégie, organise une activité au champ pour les agriculteurs : la Caravane Santé des sols.

Se déroulant le 7 septembre prochain, de 9 h à 15 h 30, à la Ferme Lochette située au 340, rang des Versailles à Mont-Saint-Grégoire, cette journée vise à outiller les agriculteurs avec des techniques de conservation des sols dans une optique de rentabilité des fermes et d’atténuation des problèmes d’érosion.

« Grâce au savoir-faire des agriculteurs et au transfert de connaissances avec des spécialistes, cette activité instaurera de nouvelles pratiques agroenvironnementales qui feront toute la différence! En plus d’améliorer à long terme la qualité de l’eau et du sol, ces pratiques permettront également une meilleure rentabilité des fermes puisque la terre, notre outil de travail, est en santé », a indiqué Christian St-Jacques, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.

Avec des ateliers interactifs, les conseillers du MAPAQ Montérégie aborderont les aspects suivants : vie et santé des sols, comprendre le sol, problématique du drainage du sol, compaction et balancement du tracteur. Tous les agriculteurs ainsi que les intervenants du milieu agricole, municipal, politique, environnemental et gouvernemental de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mont-Saint-Grégoire, Saint-Alexandre et Sainte-Anne-de-Sabrevois sont invités à y participer gratuitement en réservant leur place avant le 31 août auprès de Louise Simard au 450 774-9154, poste 5221, ou à lsimard@upa.qc.ca. Le dîner sera offert aux personnes ayant réservé leur place et l’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.

Cette activité est rendu possible grâce au Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril d’Environnement et Changement climatique Canada, ainsi que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

À propos du projet par bassin versant des ruisseaux Hazen-Bleury et de la Barbotte

Le projet par bassin versant des ruisseaux Hazen-Bleury et de la Barbotte a été créé en 2014 par la Fédération de l’UPA de la Montérégie, grâce à l’appui financier d’Environnement et Changement climatique Canada. Avec diverses activités tout au long de l’année, le projet permet aux agriculteurs du bassin versant d’adopter des pratiques agroenvironnementales durables, telles que l’implantation de cultures de couverture, l’aménagement de bandes riveraines et une utilisation raisonnée des pesticides. Ces pratiques améliorent la qualité de l’eau pour les espèces en péril et favorisent la cohabitation des usages agricoles et fauniques.