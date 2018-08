Savez-vous reconnaître les signes VITE?

Même si le mois de juin est le mois de l'accident vasculaire cérébral, il faut faire preuve de vigilance tous les jours. Pour ce faire, le Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, vous rappelle l'existence de la méthode VITE visant à détecter rapidement les AVC.

L'acronyme VITE est un moyen simple de se souvenir des principaux signes de l’accident vasculaire cérébral (AVC).

L’acronyme signifie :

- Visage – Est-il affaissé?;

- Incapacité – Pouvez-vous lever les deux bras normalement?;

- Trouble de la parole – Trouble de prononciation?;

- Extrême urgence – Composez le 9-1-1.

L’AVC est une urgence médicale qui survient 62 000 fois par année au pays, soit une fois toutes les 9 minutes.

Il s’agit de l’une des principales causes de décès et d’incapacité grave au pays. Il est donc d’une importance vitale d’en reconnaître les principaux signes et de connaître la réaction à avoir, d’autant plus qu’il s’agit de la première cause d’hospitalisation au pays. Lorsqu’une personne subit un AVC, chaque seconde qui s’écoule avant le traitement compte, car 1,9 million de cellules cérébrales sont perdues chaque minute. Plus VITE la circulation sanguine peut être rétablie, plus grandes sont les chances de rétablissement.1