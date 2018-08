Nouveau service en Montérégie pour prévenir la maladie de Lyme

Vous demeurez dans la Montérégie au coeur d'un secteur jugé très à risque pour la maladie de Lyme? Vous avez été piqué par une tique et celle-ci est restée accrochée à votre peau pendant plus de 24 heures? Si c'est le cas, vous serez heureux d'apprendre qu'un nouveau service a vu le jour dans la région.

L'objectif derrière celui-ci? Prévenir ce mal encore bien méconnu. Pour ce faire, les personnes répondant par l'affirmative aux deux questions posées ci-haut peuvent consulter un pharmacien de la Montérégie. Ce spécialiste évaluera si un antibiotique peut leur être prescrit afin d’éviter de développer la maladie.

Depuis le 13 juillet 2018



Ce nouveau service est mis en place depuis 13 juillet 2018. À cette date, une ordonnance collective émise par la Directrice de santé publique de la Montérégie autorisait les pharmaciens de la Montérégie à administrer un antibiotique en prévention de la maladie de Lyme (prophylaxie postexposition PPE).



Pour recevoir cet antibiotique, il faut que la personne ait été piquée par une tique dans un secteur de la Montérégie, de l’Estrie ou de l’Outaouais où les tiques sont fréquemment infectées.

Pour consulter la liste des municipalités touchées par ce nouveau service, on peut cliquer ici. Dans notre région, on retrouve les municipalités de Sainte-Martine et Saint-Urbain-Premier, mais aussi plusieurs localités avoisinantes de celles-ci.

Après une piqûre de tique ou pour obtenir plus d’information sur la maladie de Lyme, la population est invitée à appeler Info-Santé 8-1-1 ou à consulter le portail www.maladiedelymemonteregie.com.