Les allergies alimentaires? Une question de prudence selon Santé Canada

De nos jours, nous sommes plus que jamais conscients des allergies alimentaires et des risques qui y sont associés. De nombreuses écoles appliquent des lignes directrices précises sur les aliments à exclure des boîtes à lunch des enfants. Mais quels sont les risques et les symptômes d'une allergie alimentaire?

Bien qu'ils soient davantage sensibilisés, les parents doivent être attentifs aux risques d'allergies et d'intolérances alimentaires, tant pour le bien de leurs enfants que pour celui des autres.