Un "tout-inclus" hors de l'ordinaire au Guatemala

Pour une première fois cet hiver, Solidarité Montérégie Amérique Centrale (SMAC), organise un stage d’immersion sociale au Guatemala du 7 au 28 février 2019. Un « tout inclus » hors de l’ordinaire, qui vous fera voyager autrement et connaître la vie du peuple guatémaltèque. Une expérience unique, parfois troublante mais combien enrichissante!

Un premier volet d’immersion vous mènera à San Juan la Laguna, un traditionnel village maya sur les bords du majestueux Lac Atitlan. Durant cette première semaine, quel que soit votre niveau de connaissance de la langue, vous approfondirez votre espagnol grâce à un enseignement individuel et personnalisé prodigué par une école de langue réputée. De plus, vous séjournerez en famille, ce qui vous permettra d’établir un premier contact avec cette nouvelle culture.

Crédit photo: Courtoisie

Le second volet du stage vous transportera dans le département de Retalhuleu, dans le sud-ouest du pays, où SMAC développe son intervention. Là également, vous séjournerez dans une famille, vous y partagerez le quotidien d’un petit village, participant activement aux activités de tous les jours. Vous rencontrerez des acteurs-clés qui vous feront découvrir la réalité de la vie au Guatemala. Ce sera également l’occasion de contribuer à un petit projet répondant aux besoins de la communauté et de vous familiariser avec l’implication de SMAC en milieu rural.

Crédit photo: Courtoisie

Cet étroit contact avec les paysans guatémaltèques et le partage de leur difficile réalité est une expérience exigeante et fascinante à la fois. Celle-ci provoque souvent un choc culturel important, habitués que nous sommes aux commodités d’un pays riche comme le Québec.

Vous avez envie le goût de vivre ce « tout inclus » complètement dépaysant? Vous aimeriez en savoir plus et en connaître tous les détails? Vous êtes attendus à notre séance d’information du 23 septembre à Richelieu. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendrez davantage sur SMAC, sa mission et ses projets, et sur cette chance unique qui vous est offerte de rencontrer, échanger et collaborer avec le peuple guatémaltèque.

Séance d’information :

Quand : dimanche, 23 septembre 2018

Heure : 14h à16h

Où : Chalet Florence-Viens, 900 rue des Oblats, à Richelieu

Pour qui : tout curieux de 18 ans et plus!

Pour plus d’information :

www.smacsolidarite.org www.facebook.com/smacsolidarite

Vidéo sur YouTube « Le Guatemala autrement » https://www.youtube.com/watch?v=fXq9z5kTzBc

« L’offre de stage au Guatemala » https://www.youtube.com/watch?v=00daoKC6Cp4

Contact:

smac-monteregie@hotmail.com Louise Bourque 450 469-4054 Claire Bisaillon 514 238-5415