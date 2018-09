Le cégep Édouard-Montpetit lance une nouvelle salle de presse virtuelle

Le cégep Édouard-Montpetit lance aujourd’hui une nouvelle salle de presse virtuelle accessible au www.cegepmontpetit.ca/salle- de-presse. Véritable centre de référence pour les médias, cette section se veut une vitrine d’information complète sur la vie scolaire, culturelle et sportive du Cégep.

Les représentants des médias pourront entre autres y découvrir une vingtaine de professeurs et chercheurs agissant comme experts médias dans leur domaine respectif. Provenant de différents départements d’enseignement, ces spécialistes sont issus des campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) ainsi que du Centre technologique en aérospatiale (CTA).

Parmi les nouveaux outils mis à la disposition des médias, on retrouve également des statistiques et des faits saillants sur le Cégep, une banque de photos représentant les différents programmes d’études et les activités de ses constituantes (le campus de Longueuil, l’ÉNA, le CTA, le Centre sportif et la Fondation du Cégep) ainsi que la marche à suivre pour effectuer une demande de reportage.

« Nous sommes très fiers de la mise en œuvre de cette vitrine Web, affirme M. Alain Legault, directeur des communications, des affaires publiques et des relations gouvernementales. La refonte de notre section « Médias » vise à mettre en lumière les expertises variées des membres de la communauté collégiale ainsi qu’à renforcer le rayonnement du Cégep au-delà de ses murs. »