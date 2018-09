Renouveler simplement et rapidement votre immatriculation IRP

Saviez-vous qu'il est maintenant possible de renouveler son immatriculation IRP à distance? L'opération ne prend que quelques minutes et vous permettra d'éviter de vous déplacer et d'attendre de longues minutes.

Vous pouvez transmettre votre déclaration des distances de plusieurs façons, notamment :

Assurez-vous de nous transmettre votre déclaration dûment remplie avant le 16 novembre 2018.

Pour plus d’information, consultez l’Immatriculation IRP en bref – Septembre 2018 (PDF, 129 ko) Ce fichier n'est pas conforme aux standards sur l'accessibilité du Web. Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.