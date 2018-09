La CAQ recrute Louis Lemieux dans Saint-Jean

François Legault est fier d’annoncer que Louis Lemieux sera candidat de la CAQ dans la circonscription de Saint-Jean. Louis Lemieux a été journaliste, animateur et chef d’antenne à la télévision de Radio-Canada / RDI, où son authenticité et ses qualités de communicateur ont été remarquées.

Il travaille actuellement à son compte dans le domaine des communications et de la webdiffusion.« Louis Lemieux est une addition remarquable à une équipe déjà exceptionnelle. Quel bonheur de voir Louis rejoindre l’équipe du changement », a déclaré le chef caquiste. L’équipe du changement est maintenant complète.

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut faire plus et faire mieux pour le Québec, on a besoin de Louis Lemieux dans Saint-Jean. Le seul parti qui a une équipe capable de battre les libéraux et de former le prochain gouvernement, c’est la CAQ. »

« Je suis extrêmement fier d’accueillir Louis dans l’équipe du changement. En politique, l’authenticité et la capacité de communiquer efficacement ses idées sont des atouts primordiaux. Ce sont des qualités que possède indéniablement Louis Lemieux », indique François Legault, député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec

« C’est avec beaucoup de fierté que je vais représenter la CAQ dans la circonscription de Saint-Jean. J’ai confiance en François Legault pour faire plus et faire mieux pour le Québec, et en attendant, je pars à l’instant à la rencontre des électeurs. », mentionne pour sa part le principal intéressé.