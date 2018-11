Tous ensemble pour l’amélioration de nos services!

Fier de ses 25 années d’existence, le CAAP Montérégie offre un poste d’administrateur bénévole au sein de son conseil d’administration très dynamique : une occasion unique de s’accomplir et de contribuer au bien-être et au développement social de la communauté montérégienne.

Occuper un poste d’administrateur vous permettra de participer activement à des réunions animées où vous aurez à réfléchir, débattre des questions, prendre des décisions et appuyer une équipe de travail dévouée.

En effet, après 25 ans, le CAAP verra bientôt son mandat élargi aux résidences pour aînés. De plus, de nouvelles façons de travailler en collaboration avec les Comités des usagers sont à initier.

Pour poser votre candidature, veuillez appeler au CAAP Montérégie : 1 800 263-0670

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Montérégie est un organisme communautaire régional indépendant mandaté et subventionné par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour accompagner les usagers dans leurs démarches de plainte auprès des établissements de la région. Il contribue à ce que la parole des usagers soit entendue et que leurs droits soient respectés

À venir en novembre : afin de présenter ses projets, et de souligner son 25e anniversaire, une soirée conférence publique se tiendra à Longueuil le 6 novembre prochain. Les détails suivront bientôt.