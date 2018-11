La CSN et le CISSS de la Montérégie-Centre annoncent une entente de principe

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs (STT-CSN) et le CISSS de la Montérégie-Centre annoncent avoir réussi à conclure, le mercredi 26 septembre dernier, une entente de principe à la satisfaction des deux parties, après plusieurs mois de négociation.

« Nous venons de compléter une démarche importante et rigoureuse, qui a été réalisée dans un esprit d’ouverture et de respect mutuel », affirme Jean Mercier, président du STT-CSN. « Nous sommes fiers des conditions de travail que nous avons pu négocier pour nos membres, concernant les 26 matières de nos stipulations locales, ajoute-t-il. Nous avons travaillé en ayant des objectifs communs pour le personnel, tout en ne compromettant pas le niveau de qualité de soins et de services que nous souhaitons offrir à la clientèle.»

L’entente de principe sera présentée aux membres lors d’une assemblée en novembre.

Le CISSS de la Montérégie-Centre est très heureux de cette entente de principe et souligne également que l’ensemble des négociations se sont déroulées dans un climat harmonieux et respectueux des deux parties. L’entente permettra d’offrir des conditions de travail qui reflètent les nouvelles réalités du réseau depuis la mise en place du CISSS de la Montérégie-Centre en avril 2015.

Pour Richard Deschamps, président-directeur général et Maryse Poupart, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CISSS de la Montérégie-Centre : « Comme établissement, il est essentiel de considérer les besoins de nos usagers, notamment en termes d’accessibilité et d’amélioration de la qualité des soins et des services, tout en visant l’objectif d’offrir les meilleures conditions de travail à nos employés afin de les retenir dans notre organisation et d’en attirer de nouveaux. Les négociations ont été conduites sur ces fondements. »

À propos de la CSN

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de la Montérégie-Centre-CSN regroupe

4 200 employés; personnel para-technique des services auxiliaires et de métiers ainsi que personnel de bureau, techniciens et professionnels de l’administration. Il est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux–CSN qui représente 100 000 membres œuvrant dans les établissements publics québécois.

À propos du CISSS de la Montérégie-Centre

Le CISSS de la Montérégie-Centre est situé au cœur de la Rive-Sud de Montréal. Il regroupe plus d’une quarantaine d’installations dont l’Hôpital Charles-Le Moyne, l’Hôpital du Haut-Richelieu, plusieurs CHSLD et CLSC des GMF-UMF, une maison de naissance, des services en déficience visuelle, etc. L’établissement compte plus de 10 500 membres de personnel et 850 médecins.