Déploiement de clôtures sur les terrains de Parcs Canada dans le Vieux-Chambly

Parcs Canada souhaite informer la population que les prochaines réparations à la jetée de Chambly, qui fait partie du lieu historique national du Canal-de-Chambly, nécessiteront d'importants travaux de préparation du site sur les terres de Parcs Canada.

Des clôtures délimitant les zones de circulation de la machinerie et d’entreposage de matériel ont été déployées à proximité des écluses nos 1, 2 et 3 de même que dans le parc des Ateliers, en bordure de l’avenue Bourgogne à Chambly. Pour la sécurité de tous, ces portions de terrain seront interdites d’accès au grand public jusqu’à la fin des travaux prévue en mai 2020.



La jetée de Chambly, fermée à la suite des inondations de 2011 qui l’avaient grandement endommagée, fera sous peu l’objet d’importants travaux de réfection en vue de sa réouverture prévue en 2020. Les travaux représentent un investissement de près de 10 millions de dollars dans l’infrastructure fédérale.



Nous faisons tous les efforts possibles pour minimiser les perturbations pour les visiteurs du canal en travaillant pendant la saison morte, mais nous reconnaissons les inconvénients causés par la fermeture de ces zones. Nous demandons à chacun de faire preuve de prudence, d'obéir à la signalisation sur place et d'envisager des solutions de rechange aux activités normalement pratiquées dans les secteurs touchés par les travaux.



Parcs Canada investit massivement au lieu historique national du Canal-de-Chambly pour réhabiliter plusieurs éléments d’infrastructures, dont des murs de soutènement, des écluses, des passerelles et plusieurs autres éléments composant cette voie navigable historique. Lorsque les travaux ont des répercussions sur les utilisateurs, Parcs Canada communique l’information de diverses façons, entre autres en ligne sur la page Web « Info-travaux » : parcscanada.gc.ca/ canalchambly-travaux . Les dates, les secteurs touchés, de même que les impacts sur les usagers de ces divers travaux seront communiqués dès qu’ils seront connus.



Partout au pays, ce sont plus de trois milliards de dollars sur cinq ans que Parcs Canada injecte pour réaliser des travaux d’infrastructures dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation. Au canal de Chambly, ce sont plus de 50 millions de dollars qui auront été investis sur cinq ans. Ce faisant, Parcs Canada s’affaire à améliorer l’expérience vécue par plus de 200 000 personnes qui fréquentent le site chaque année tout en protégeant ce lieu historique national pour permettre aux générations actuelles et futures de continuer d’en profiter encore longtemps.