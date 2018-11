Saint-Jean-sur-Richelieu se démarque à l'échelle provinciale pour la qualité de son eau potable

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s'est récemment démarquée à l'échelle provinciale. À l’occasion du Symposium sur la gestion de l’eau qui regroupait plus de 400 experts du domaine de l’eau les 10 et 11 octobre à Saint-Hyacinthe, elle a été récompensé par le Réseau Environnement pour leur performance exemplaire en gestion de l’eau potable. Vingt-deux autres municipalités ont aussi été honoré.

Attestations 3, 4 et 5 étoiles du Programme d’excellence en eau potable – Traitement

Les stations de traitement de huit municipalités et d’une régie ont reçu l’attestation de niveau « 3 étoiles ». Ces stations ont atteint des critères de qualité de l’eau deux fois supérieurs aux critères équivalents du Règlement sur la qualité de l’eau potable. Il s’agit de Beauharnois, Gatineau (stations Gatineau, Hull et Aylmer), Longueuil (station régionale), Montréal (stations Pierrefonds, Dorval et Lachine), la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, Saint-Jean-sur-Richelieu (station Est et station Ouest), Saint-Henri, Trois-Rivières et Sainte-Thérèse.

Le président-directeur général de Réseau Environnement, Jean Lacroix, se dit « Très fier de tous les efforts déployés par les municipalités membres des programmes d’excellence en eau de Réseau Environnement qui croient important d’offrir à leurs citoyens une eau de qualité supérieure et de toujours viser plus haut! ».

À propos de Réseau Environnement

Plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, Réseau Environnement est une référence incontournable en matière d’excellence et agit comme catalyseur de solutions pour une société durable. L’Association représente plus de 2 000 membres des domaines public, privé, municipal et parapublic.