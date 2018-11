Dévoilement des gagnants du concours photo #AGRImonteregie : Terre de passion!

En compagnie des fermes Portes ouvertes 2018, la Fédération de l’UPA de la Montérégie a dévoilé le 4 octobre dernier à La Prairie les 6 gagnants de son concours photo #AGRImonteregie : Terre de passion! Grâce à des citoyens engagés envers l’agriculture, plus d’une centaine de photos ont été reçues du 7 août au 16 septembre 2018.

« Ce tout nouveau concours photo avait pour objectif de valoriser l’agriculture de la Montérégie grâce à la participation citoyenne. En plus de présenter notre agriculture sous un nouvel angle, soit celui de la population, nous voulions avant tout faire ressortir l’émotion et la passion » a mentionné Christian St-Jacques, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.

Le public était invité à profiter de l’événement Portes ouvertes sur les fermes du 9 septembre dernier pour croquer sur le vif leurs plus beaux clichés et courir la chance de gagner plus de 1 800 $ en prix, offerts gracieusement par Promutuel Assurance Bagot et Vallée-du-Saint-Laurent, BuroPro Citation, Réseau Agriconseils Montérégie, Expo de Saint-Hyacinthe, Le Garde-Manger du Québec, Hydro-Québec, L’Étoile Banque Nationale, Boom 1O4.1 et 1O6.5, la MRC de Roussillon et le journal Les 2 Rives.

Les photos gagnantes ont été sélectionnées par un jury selon les critères de sélection suivants : respect de la catégorie, qualité technique, impact visuel et émotif. Pour être admissibles, les participants devaient être résidents de la Montérégie et les photos prises en Montérégie.

Jeune photographe

Gagnante : Claudia Goulet de Saint-Mathieu

Prix : Carte-cadeau de 200 $ offert par BuroPro Citation

Vidéo rurale

Gagnante : Lise Mailloux de Saint-Marc-sur-Richelieu

Prix : Caméra d’action Safari 4 4K offert par le Réseau Agriconseils Montérégie

Cliquez ici pour visionner la vidéo gagnante

Famille agricole

Gagnante : Hélène Brien de Saint-Hyacinthe

Prix : Passeport 10 jours pour 4 personnes à l’Expo de Saint-Hyacinthe 2019

Animaux en folie

Gagnante : Patricia Derome de Saint-Cyprien-de-Napierville

Prix : Panier-cadeau de 200$ de produits locaux offert par La Montérégie : Le garde-manger du Québec!

Paysage bucolique

Gagnant : Pierre L. Touchette de Saint-Charles-sur-Richelieu

Prix : Forfait dégustation vins et fromages pour 2 personnes au Vignoble Vertefeuille, offert par la MRC de Roussillon, et une paire de billets pour le spectacle de Luc Langevin offerte par L’Étoile Banque Nationale

Coup de cœur du public

Parmi toutes les photos reçues, 4 ont été sélectionnées par le jury et soumises à un vote du public sur la page Facebook de la fédération du 20 au 27 septembre. La photo gagnante a obtenu 365 J’AIME.

Gagnante : Hélène Brien de Saint-Hyacinthe

Prix : Certificat-cadeau de 500 $ du réseau Hôtellerie Champêtre offert Promutuel Assurance Bagot et Promutuel Assurance Vallée-du-Saint-Laurent

Prix de participation

En plus de ces prix, les participants au concours avaient aussi la chance de gagner, par un tirage au hasard, l’un des 3 prix de participation :

Gagnante : Caroline Lapointe

Prix : Trousse complète de pique-nique offert par Hydro-Québec

Gagnante : Monique Laroche de Acton Vale

Prix : Trousse complète de pique-nique offert par Hydro-Québec

Gagnante : Karina Agnaud

Prix : Certificat-cadeau de 100 $ chez Noah Spa Venise-en-Québec offert par Boom 104.1 et 106.5