Marco Calliari chantera le 10 novembre pour vaincre la sclérose latérale amyotrophique

Le samedi 10 novembre prochain, Marco Calliari mettra sa voix et sa guitare au service d’une bonne cause. Dès 18h30, Calliari interprétera ses plus belles chansons à l’Hôtel Trois Tilleuls à Saint-Marc-sur-Richelieu à l’occasion d’un souper-spectacle en soutien à la Société de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) du Québec.

Ce n’est pas la première fois que Marco Calliari s’implique en soutien à la Société de la SLA du Québec. Alors que le phénomène viral Ice Bucket Challenge battait son plein en 2014, le chanteur avait également présidé une Marche pour la SLA dans les Laurentides. « Si je le pouvais, je m'impliquerais dans toutes les causes car elles ont toutes une bonne raison d'exister, mais changer le monde se fait un petit geste à la fois. Et si ma musique peut contribuer un peu alors faisons vibrer ma musique pour la SLA! », affirme l’auteur-compositeur- interprète.

Quand : Le samedi 10 novembre de 18h30 à 22h

Lieu : Hôtel Trois-Tilleuls, 290 Rue Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, J0L 2E0

Coût : Souper et spectacle – 75$ (taxes et pourboire inclus)

Spectacle seulement – 35$ (taxes incluses)

Billets : www.marcocalliari.com

* L’événement sera accessible aux personnes à mobilité réduite.

À propos de la SLA et de la Société de la SLA du Québec

Aussi connue sous le nom de Maladie de Lou Gehrig, la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative qui attaque les cellules nerveuses du corps et dont l’espérance de vie moyenne est de deux à cinq ans après le diagnostic. Les personnes qui en sont atteintes perdent graduellement leur capacité à marcher, parler, avaler et finalement à respirer au fur et à mesure que les neurones moteurs sont détruits. Elles deviennent ainsi prisonnières de leur corps, sans perdre leurs facultés intellectuelles, ni leurs sens. Les causes de la SLA demeurent inconnues et aucun traitement ni remède n’existe.

La Société de la SLA du Québec est un organisme à but non lucratif voué à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec la SLA et leurs proches. Le financement de projets de recherche canadiens de pointe fait également partie intégrante de la mission de la Société, qui dépend des dons et des revenus provenant de ses activités-bénéfice.

Pour en savoir plus ou pour faire un don : sla-quebec.ca