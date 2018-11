Début d’une transformation organisationnelle à la MRC de la Vallée-du-Richelieu

Le Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu (MRC) annonce qu’une transformation organisationnelle est entamée au sein de l’organisation. D’importants changements s’opéreront au cours des prochains mois, touchant la structure et la gouvernance de l’organisme supramunicipal.

Préfète de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu depuis novembre 2017 et mairesse de Beloeil, Diane Lavoie se dit « fière de pouvoir compter sur l’expertise du personnel de la MRC. La transformation organisationnelle qui débute viendra optimiser les responsabilités de la MRC en tant que catalyseur de l’action régionale. Nous souhaitons favoriser une meilleure concertation avec les municipalités et partenaires du territoire ».

Analyse rigoureuse

À la suite des élections municipales 2017, le Conseil de la MRC a tenu des réflexions de fond quant à sa gouvernance et au fonctionnement de la MRC. Par conséquent, le Conseil a fait appel à l’expertise de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP). En comparaison avec les meilleures pratiques et politiques, l’IGOPP a eu le mandat d’analyser la gouvernance de la MRC.

Nouvelles orientations

Recommandé par l’IGOPP, un exercice de planification stratégique sera initié au début de l’année 2019. Cette démarche permettra à tous les acteurs d’établir une vision commune. Véritable point d’ancrage, cette planification stratégique déterminera les orientations mobilisatrices de la MRC et les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser, et ce, pour que chaque acteur poursuive son travail dans la même direction au profit des citoyens et des entrepreneurs du territoire.

Par ailleurs, le Conseil de la MRC tient à annoncer le départ de Bernard Roy qui occupait les fonctions de directeur général et secrétaire-trésorier. Monsieur Roy quittera ses fonctions en date du 12 octobre prochain. Cette annonce se fait à la suite des nouvelles orientations prises par le Conseil et d’un processus de discussions communes et harmonieuses entre le Conseil et monsieur Roy. Les modalités de l’intérim sont assumées par le secrétaire-trésorier adjoint, monsieur Claude Giroux. Le Conseil de la MRC désire remercier monsieur Roy pour le travail effectué tout en lui souhaitant bon succès dans ses futurs projets, tant personnels que professionnels.

Autres étapes majeures

Outre le processus de recrutement d’une nouvelle ressource, au poste de directeur général et secrétaire-trésorier, et la planification stratégique, d’importants chantiers de travail sont en progression au niveau des communications de l’organisation. Au cours de 2019, la MRC actualisera son logo, son identité visuelle et procédera à la mise en ligne d’une refonte complète de son site Internet.