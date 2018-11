Les premiers marcheurs internationaux présentement sur le "Chemin du Québec"

Depuis bientôt 10 ans, Christian et Anne Corson, de Ambrières-les-Vallées en France, marchent sur différents chemins de Compostelle ou Jérusalem. Cette fois, ils avaient le gout de découvrir une partie du « Chemin du Québec » sur 600km, de Montréal jusqu’à Mont-Carmel dans le Bas-Saint-Laurent, qu’ils atteindront vers le 19 octobre.



Bien qu’ils se considèrent des pèlerins modernes, « c’est plus de la découverte, découverte de la culture, découverte et rencontre des gens qui est le plus important et l’esprit du chemin...et on a le temps de s’arrêter et parler avec les gens » nous mentionne le couple.



Jusqu’à présent ayant été reçus dans des salles communautaires, sous-sols d’église, chez « l’habitant », il leur est possible de vivre cette aventure au Québec avec un petit budget de 50$ à 75$ quotidiennement.



Ce qu’ils apprécient le plus depuis leur départ le 24 septembre, c’est la beauté des lieux, la nature, l’architecture et la chaleur des gens sur leur passage. « C’est que du bonheur, le temps qu’on prend à prendre le temps ».



Le Chemin du Québec est le parcours de 1200 km entre Montréal et le phare Cap Gaspé, traversant le Québec dans 9 régions. Tous les détails à http://quebeccompostelle.com/chemin-du-quebec/.