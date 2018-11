Le Centre d’écoute Montérégie s'associe à la première Journée de l'écoute au Québec

Le 24 octobre aura lieu la première Journée de l’écoute au Québec sous le thème « Et si on s’écoutait? ». Pendant la journée, pourquoi ne pas informer et sensibiliser votre entourage sur l’importance de l’écoute et à l’importance de mieux écouter?

Les 21 autres centres d’écoute de l’Association des centres d’écoute téléphonique du Québec (ACETDQ) en feront autant dans les autres régions du Québec. Pour cette première année, Florence K a accepté d’être porte-parole.

Pierre Plourde, coordonnateur de l’ACETDQ, espère que cette journée pourra ouvrir les yeux du grand public sur cette réalité : « Jeune ou vieux, homme ou femme, tout le monde peut connaître un moment de détresse ou de confusion. On peut être mêlé, se sentir mal dans sa peau, avoir l’impression de perdre pied. Dans ces moment-là, c’est important d’être écouté, sans jugement. »

Nathalie Barrette directrice, ajoute ceci : « Depuis 2006, nous sommes aux premières loges pour voir le besoin d’écoute dans notre région. L’année dernière, nos 30 écoutants bénévoles formés ont répondu à 8900 appels nécessitant une écoute empathique. Cela représente environ 180 000heures d’écoute au total. Cette écoute, sans jugement, nous l’offrons au Centre d’écoute Montérégie. »

Qu’est-ce que l’écoute active?

L’écoute active, c’est une approche d’intervention non interventionniste. Probablement la plus difficile des approches. Parce qu’il faut croire que la personne trouvera ses propres solutions, fera le chemin par elle-même. Il faut se voir comme un guide et non comme un sauveur. Il faut se débarrasser de la cape du superhéros pour être là en soutien. Il faut ouvrir son cœur et se connecter avec empathie à la personne. Il faut abandonner ses propres jugements, ses cadres de référence et ses objectifs. Il faut croire en la personne. Offrir de l’écoute, c’est croire en l’autre.